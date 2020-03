SLEDUJTE ŽIVĚ: Mimořádné vysílání ke krizi kvůli nemoci COVID-19

V Česku už týden platí nouzový stav. Od pondělí platí omezení volného pohybu osob, smí se chodit pouze do práce, na nákupy, k lékaři, případně na vycházky do přírody. Od čtvrtka musí každý, kdo jde ven, nosit roušku nebo jinak zakrývat ústa a nos. Situace těžce doléhá téměř na každého, otázek je přitom mnohem více než odpovědí. Některé odpovědi by mohl alespoň naznačit speciální pořad České televize Země v nouzi, aneb jak teď a kudy dál, kde bude moderátor Daniel Stach hovořit s šéfem ústředního krizového štábu Romanem Prymulou, dalšími lékaři, výzkumníky i expertů z oborů ekonomie či psychologie. Vysílání začne ve 20:10 na ČT1 a ČT24.