Česko v čase koronavirové nákazy. Konec cestování do zahraničí a omezení společenského života

Na některých hraničních přechodech se tvoří kolony

V návaznosti na rozhodnutí vlády uzavřít hranice se na jednotlivých přechodech mění dopravní situace. Například na přechodu v Pomezí nad Ohří se ve směru do Německa tvoří kvůli kontrolám dlouhá kolona. Kamiony stojí až před Chebem, několik kilometrů od přechodu.

Lidé, kteří jedou do práce do Německa, mohou využít i přechody ve Vojtanově a nově i na Božím Daru. „Přechod Boží Dar – Oberwiesenthal je určen především pro pendlery a bude otevřen od 5:00 do 23:00,“ informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Podobné komplikace jsou i před hraničním přechodem do Polska v Náchodě-Bělovsi. V pondělí dopoledne se tam vytvořila mnohakilometrová kolona. Přechod v Náchodě zůstal totiž jediným v Královéhradeckém kraji, kde lze překročit česko-polskou hranici.