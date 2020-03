Vystrčil na Tchaj-wan nepojede. Senát zrušil kvůli koronaviru všechny cesty

„Shodli jsme se, že je potřeba zrušit všechny zahraniční cesty, včetně cesty na Tchaj-wan. Senátoři na žádné zahraniční cesty vyjíždět nebudou,“ uvedl Vystrčil, který tak komentoval středeční schůzku nejvyšších ústavních činitelů.

V tuto chvíli se tak podle svých slov tématem nezabývá, až ale opatření ohledně koronaviru pominou, předpokládá, že se němu vrátí. Uvedl také, že na středeční schůzce nejvyšších ústavních činitelů apelovali na prezidenta Miloše Zemana, aby zrušil plánovanou návštěvu Číny. Proběhnout má v dubnu.

„Pokud by to bylo v mé moci, tak bych zakázal panu prezidentovi i cestu do Číny, bohužel to možné není, pan prezident si o svých cestách rozhoduje sám,“ řekl.