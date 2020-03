Koronavirové prázdniny začaly, platí zákaz hromadných akcí i návštěv v nemocnicích. Nakazilo se již 64 lidí

V Česku je 64 lidí, u kterých testy potvrdily nákazu koronavirem nového typu. V úterý přibylo 25 případů, do středečního rána ještě jeden, řekl České televizi ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Vláda vyhlásila mimořádné prázdniny – ve středu již žáci do škol nejdou. Od úterního večera platí i zákaz hromadných akcí, kde by se shromáždilo více než sto lidí.