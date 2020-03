Izolace severu nestačí. Zakažte Italům cestovat, vyzval Babiš italského premiéra

Podle českého premiéra Andreje Babiše (ANO) by měla italská vláda pro zamezení šíření nového typu koronaviru v Evropě zakázat svým občanům cestovat do zahraničí. Řekl to v rozhovoru pro Českou televizi. Babiš není přesvědčen, že izolace nejhůře zasažených oblastí na severu Itálie, která postihla 16 milionů lidí, postačí.