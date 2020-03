Dominance ANO pokračuje, ukazuje volební model. Na hranici sněmovny se tísní čtyři strany

Agentura Kantar CZ modeluje také možné složení sněmovny na základě naměřených stranických preferencí v průběhu posledních tří měření.

Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly v době sběru únorových dat, mandáty by v dolní komoře Parlamentu získalo osm stran. Vítězné hnutí ANO by si připsalo 82 křesel, Piráti 37 a ODS 32 mandátů.

Zbylé strany by si rozdělily od sedmi do třinácti mandátů (STAN jedenáct, ČSSD a KSČM devět, TOP 09 sedm). Ze současných parlamentních stran má nejnižší pravděpodobnost vstupu do sněmovny KDU-ČSL, které model nepřisoudil žádný mandát.