Biatlon na Vysočině bude bez diváků, jinde ale kvůli koronaviru ruší spíš menší akce

O tom, že budou závody v Novém městě na Moravě bez diváků, rozhodla Bezpečnostní rada státu v pondělí v obavě ze šíření koronaviru. Ve městě je podle starosty Michala Šmardy (ČSSD) přesto část zejména zahraničních fanoušků, kteří o zákazu nevěděli, a překvapil je.

Město proto nebude omezovat hromadné sledování závodů třeba v restauracích. Zároveň je ale nepodpoří instalací velkoplošných obrazovek na náměstí. „Myslíme si, že by to nebylo vhodné. To opatření Bezpečnostní rady státu je míněno vážně a bezesporu pro něj má vláda své důvody, proč ho přijala. Není rozumné snažit se ho obcházet nebo narušovat,“ řekl Michal Šmarda. Město posílí hygienická opatření tím, že dodá přípravky na dezinfekci rukou do veřejných budov.

Kvůli biatlonovým závodům bude pro dopravu uzavřena silnice vedoucí od nemocnice k Vysočina Aréně. Většina dalších dopravních omezení podle starosty padla, bez diváků a většího počtu aut nebudou třeba.