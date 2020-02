Nedokázal naplnit moje představy, shrnul Vojtěch odvolání ředitele Maška. Ten oponuje: Výhrady nejsou nesouhlas

Vojtěcha v Havlíčkově Brodu uvítala zhruba polovina z 650 zaměstnanců nemocnice; ti s Maškovým odvoláním nesouhlasili. Vojtěch uvedl, že Mašek neprojevil o setkání zájem. „Nepřišlo mi na místě, spíše jsem čekal, že pan ministr bude chtít mluvit se mnou,“ reagoval Mašek.

K protestům by podle Maška nedošlo, kdyby jeho odvolání nebylo náhlé. „Nečekal jsem to ani já, ani zaměstnanci nemocnice. Kdyby to bylo uděláno jinak, mohl bych je na to připravit, dokázal bych to s nimi komunikovat. Ale jsem rád, že se ozvali,“ řekl Mašek.

