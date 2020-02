Některé důvody odvolání ředitele havlíčkobrodské psychiatrie byly nepřesné, připustil ministr Vojtěch

Vedení nemocnice, v níž Mašek dále působí jako lékař, požadovalo prohlášení očišťující jméno bývalého ředitele, jinak hrozilo stávkovou pohotovostí. Pro tu nyní podle Jiřího Konráda, který nemocnici do výběru nového šéfa vede, není důvod.

„Ty věci jsme si vyjasnili. V některých ohledech jsme možná neměli zcela přesné informace, třeba ohledně Centra duševního zdraví, ale v některých ohledech byly informace správné. A myslím, že bylo uznáno, že něco nebylo optimální. Diskuse skončila. Pan ředitel Mašek bezesporu odvedl kus práce, to nikdo nezpochybňuje, nemocnice je hospodářsky stabilizovaná,“ řekl po jednání ministr Vojtěch.

Maška podpořily tisíce signatářů petice

Maška kritizovala například Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS), jež stála u vzniku reformy, která má většinu péče o duševně nemocné přenést do jejich přirozeného prostředí skrze Centra duševního zdraví. Bývalý ředitel prý mohl svým manažerským rozhodnutím ohrozit chod tohoto centra.

Maška po odvolání naopak podpořily podpisy pod petici téměř tři a půl tisíce lidí. Pracovníci nemocnice, kteří se za něj také postavili, zdůrazňují, že byl sám ochoten pro centrum pracovat, pokud by o místo neměl zájem jiný odborník.

Ve středu vyhlásilo ministerstvo na místo ředitele výběrové řízení. Mašek se znovu přihlásit nechce. „Myslím, že vztahům nemocnice a zřizovatele by to neprospělo,“ líčí. Byl by rád, kdyby tak ale učinil někdo z nemocnice. „Mám tip na konkrétní jméno, ale říkat ho nebudu, vím, že se chce o místo ucházet,“ doplňuje a svému nástupci doporučuje lepší komunikaci s ministerstvem a více diplomacie ve vyjadřování.

Nový ředitel nemocnice by mohl být podle Vojtěcha jmenován na jaře. Přihlášky lze podávat do 18. března. Ministr odmítá spekulace, že jeho resort by chtěl řízením pověřit některého ze svých úředníků.