Jak se lépe chovat k psychiatrickým pacientům? WHO školila čtyři české nemocnice

Odborníci WHO půl roku metodicky vedli pracovníky psychiatrických nemocnic v Praze-Bohnicích, Opavě, Horních Beřkovicích na Litoměřicku a na psychiatrickém oddělení nemocnice České Budějovice.

„V těchto nemocnicích je nyní pilotně ověřován proces snížení míry užití omezovacích prostředků na základě metodiky WHO. Cílem je následně dané metody rozšířit do dalších nemocnic,“ uvedl v úterý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Všichni zaměstnanci psychiatrických nemocnic by také měli absolvovat e-learningový kurz, který připravila WHO.

Nemocnice prošly mapováním kvality, kompletní zpráva není veřejná

Devatenáct českých psychiatrických nemocnic se podle Daniela Christholma z regionální kanceláře WHO pro Evropu podrobilo mapování kvality poskytované péče a její soulad s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením. Rezervy jsou podle něj především v životních podmínkách, dostupnosti služeb a otevřenosti vůči komunitě.

Kompletní zprávy WHO k hodnocení každé nemocnice ministerstvo nezveřejnilo. K dispozici je obecná zpráva z ČR. „Nechceme vést hon na čarodějnice, ale zaměřit se do budoucna,“ dodal ministr.

Každá nemocnice získala od WHO hodnocení a zaměstnala manažera kvality, který se zavádění potřebných změn věnuje. Doporučuje například snížení počtu pacientů na pokojích nebo alespoň pořídit paravány do ložnic či zástěny do koupelen. Pacienti by také měli mít například své mobilní telefony bez omezení.