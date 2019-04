Psychiatrické nemocnice opustí třetina pacientů, kvalita péče není dobrá, uvedl ministr Vojtěch

Happening ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Setkání v oblacích se konal na pražském náměstí Pod Emauzy v prostoru mezi budovami ministerstev. Vyjádření politiků doprovodilo vystoupení akrobatů, kteří nad náměstím balancovali na laně.

V současné době je v 21 psychiatrických nemocnicích v Česku více než osm tisíc lůžek. Už do roku 2022 by mělo být zrušeno 1200 z nich. Komunitní centra by pacienti měli mít blíže domovu a pravidelně by do nich docházeli, bydleli by ale samostatně a mohli by i pracovat.

Velkou část péče o tyto lidi zajišťují terénní týmy složené z psychiatrů, psychologů, sester a sociálních pracovníků. Letos se počítá s přesunem asi tří set pacientů do jejich péče mimo nemocnice.

Akční plán pro duševní zdraví počítá se zapojením několika resortů

Ministerstva zdravotnictví a práce v pondělí oznámila vznik Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2020 až 2030, který v blízké době projedná vláda. „Aby reforma péče o duševní zdraví byla skutečně úspěšná, tak je třeba zapojit více resortů,“ komentoval to předseda výkonného výboru Strategie reformy psychiatrické péče Ivan Duškov.