Berličky pro dravce jsou dobrou alternativou k hubení hrabošů jedem, tvrdí myslivec

Myslivec Luboš Hajný uvedl, že se na Frýdecko-místecku rozhodli se zemědělci spolupracovat. „Od nich vzešla iniciativa na instalaci takzvaných berliček, což je biologická ochrana proti hrabošům. Dravci tyto berličky využívají a na jedno pole jich můžeme nainstalovat desítky,“ řekl České televizi. Na berličkách dravci, nejčastěji poštolky a káňata, sedí a lépe z nich na hraboše útočí. Díky přemnožení hlodavců by mohly jejich populace růst.

Dále se dá podle Hajného hrabošům bránit bez jedu pomocí hluboké orby, častého střídání plodin a také přidáváním vícera plodin do krajiny.

Jed láká i další zvířata

Hajný uvedl, že jsou zemědělci v jeho oblasti rádi, že zvolili biologickou ochranu. Dodává však, že pokud by byli přece jen přinuceni k aplikaci Stutoxu přistoupit, instalovali by jej ve spolupráci se zemědělci do děr. Pokud by se jed rozsypával plošně, mohou ho totiž pozřít jiná zvířata, jako zajíci, bažanti, koroptve nebo čápi.

Právě to se stalo už minulý rok v létě, kdy ÚKZÚZ povolil plošnou aplikaci na pár dní na velké části území. Následky byly podle ochránců přírody znepokojující. Ministerstvo zemědělství tak po vlně kritiky účinnost povolení pozastavilo. Později se po povolené plošné aplikaci na Moravě našlo skoro osmdesát uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy zbytky jedu prokázaly. Později se našli také uhynulí čápi.