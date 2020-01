Ústav povolí aplikaci jedu proti hrabošům do půdy

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) bude individuálně povolovat aplikaci jedu proti hrabošům do půdy. Zemědělci se proti hlodavcům budou moci takto bránit, až ústav zveřejní podrobnosti povolení. To by se mělo stát nejpozději do konce února. Aplikace jedů bude možná pouze tam, kde se hraboši přemnoží na pětinásobek takzvaného prahu škodlivosti.