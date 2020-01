Ani zima nezastavila přemnožené hraboše. Škody zemědělcům narůstají

Může za to teplé počasí. „Stav hraboše je nad prahem škodlivosti, to znamená nad hranicí, kdy už dochází k hospodářským škodám. Je to od Moravy přes severní Čechy až po Plzeňsko,“ řekl ředitel Odboru zdraví rostlin ÚKZÚZ Jakub Beránek.

Na poli mají až tři tisíce děr na hektar

Nejvyšší výskyt, a tedy největší problém, je na Moravě a v části Vysočiny. „Podle našich výpočtů už máme kalamitu, to znamená tři tisíce děr na hektar. Už jsme samozřejmě požádali o aplikaci jedu do děr, budeme se snažit ručně vkládat do každé nory, ale to nejsme schopni na celé ploše aplikovat,“ řekl agronom ZD Bulhary Jan Bajko.