Hrabošů na některých místech stále přibývá. Ministerstvo odhaduje škody na dvě miliardy

„Zemědělci čekají na jedno možné řešení, které snad přijde - a to je zima. Deště, následované holomrazy, které by mohly populace hraboše eliminovat. Pokud zima nepřijde nebo napadne suchý sníh, může populace gradovat,“ varoval předseda zemědělského svazu Martin Pýcha.

„Jsme frustrováni tím, že ministerstvo životního prostředí strká hlavu do písku,“ řekl. Je zklamaný také postojem krajů, které se prý nepostaraly o likvidaci hnízd hrabošů mimo zemědělskou půdu. Proto se svaz obrací na premiéra Babiše, který by měl rozhodnout, že buď se má hraboš likvidovat, nebo chránit. A v tom případě by měli zemědělci dostat kompenzace.

Ministerstvo: Situace zůstává složitá na Moravě či Plzeňsku

Podle mluvčího ministerstva zemědělství populační křivka hrabošů na většině míst dosáhla maxima a začala klesat. „Nicméně vzhledem k dosavadnímu vývoji počasí stále existují lokality, kde se tak zatím nestalo, či dokonce došlo ke zvýšení výskytu těchto hlodavců. Nadále je situace mimořádně složitá především na Moravě a v některých lokalitách v Čechách, například na Plzeňsku,“ sdělil.

Zemědělcům postiženým zvýšeným výskytem hrabošů by škody mělo podle říjnového usnesení sněmovního zemědělského výboru kompenzovat ministerstvo životního prostředí. MŽP má pro zemědělce podle zákonodárců vytvořit kompenzační dotační titul.