Stát se chystá prodávat podíly ve svých firmách, strategické podniky si ponechá

Cílem dokumentu je vymezit principy chování státu jako spoluvlastníka i vlastníka firem nebo jako zakladatele státních podniků. Strategie ministerstvu umožní spolu s dalšími resorty rozhodovat, které majetkové účasti jsou pro stát klíčové, tedy do nichž se má investovat a dále je rozvíjet, a které jsou pro stát nepotřebné.

Ze strategie dále vyplývá, že stát jako vlastník má formulovat jasná zadání a následně posuzovat navržené podnikatelské postupy. Stát bude také monitorovat a vyhodnocovat výkonnost svých společností a podniků.

Informace o klíčových ukazatelích hospodaření by měly být veřejně dostupné a po schválení vládou budou zveřejněny i výroční zprávy obsahující údaje za jednotlivé firmy.

Má stát vlastnit pivovar?

Náměstek ministryně financí pro právní a majetkovou agendu Ondřej Landa uvedl, že veškeré strategické a významné společnosti a podniky zůstanou i nadále a v souladu s programovým prohlášením vlády v rukou státu.

To se týká nejen společností, jako jsou ČEZ, Čepro nebo Letiště Praha, ale třeba i budějovického Budvaru. „Pivovar v Českých Budějovicích si určitě necháme, já už jsem v minulosti řekla, že to je rodinné stříbro a my se ho zbavovat určitě nebudeme,“ konstatovala pro ČT Schilerová.

Ne všichni s ní ale souhlasí. „Skutečně si myslím, že stát tu není od toho, aby vařil pivo a vlastnil pivovary. Stát by měl poskytovat jen to, co státy poskytovat mají,“ soudí například místopředseda poslaneckého klubu opoziční ODS Jan Skopeček.