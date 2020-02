Žádné ovlivňování případu prezidentem. Soud odmítl další Rathovu stížnost

„Ústavní soud zvážil argumentaci stěžovatele (Davida Ratha, pozn. red.) i obsah napadených soudních aktů, přičemž dospěl k závěru, že ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná,“ uvedl ÚS. Odsouzený exhejtman mimo jiné trval na tom, že jeho proces nebyl spravedlivý a měl ho řešit jiný než pražský krajský soud. To Ústavní soud odmítl a potvrdil, že případ od samého začátku patří do Prahy.

Interpretace, která by mohla vést k absurdním důsledkům

„Nesprávnost argumentace stěžovatele je ostatně zřejmá i ze skutečnosti, že pokud by byl přijat jím předkládaný názor, že soudci jsou v důsledku aktivit prezidenta republiky a ministra spravedlnosti vyloučeni z projednávání věci, muselo by se to nutně vztahovat na všechny soudce Nejvyššího soudu, potažmo všech soudů v České republice, což by znamenalo, že ve věci by vůbec nebylo možno rozhodnout. Taková interpretace by vedla k absurdním důsledkům, a je proto nutno ji odmítnout,“ stojí v zdůvodnění odmítnuté stížnosti. Podobně argumentoval dříve i Nejvyšší soud, který obdobné pochybnosti také odmítl.

Bývalý hejtman David Rath byl pravomocně odsouzený loni v červnu za pokus o sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů EU. Podílet se měl na manipulaci se zakázkami na rekonstrukci zámku Buštěhrad a gymnázia v Hostivici. Odsouzen byl na sedm let ve věznici s ostrahou.

Společně s ním byli v kauze odsouzeni i manželé Kottovi. Ti si už odpykávají šestiletý trest v ruzyňské věznici, kam měl David Rath původně nastoupit a kam byl podle zjištění Lidových novin na svou žádost nedávno přemístěný. Podle vnitřních předpisů věznice by navíc mohl znovu podat návrh na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení. O přeřazení usiloval neúspěšně už v teplické věznici. Tamní soud ale jeho návrh zamítl.