Obce by mohly dát na své budovy víc solárních panelů. Ušetřily by na investice

Pomoc obcím s přístupem k velkým bateriovým systémům nabízí ministerstvo průmyslu. „Chceme si pár těch projektů vyzkoušet, pilotně je realizovat, zjistit, co je dobře, co je špatně. A pak jít do legislativy,“ plánuje ministr resortů průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Kácov má řadu budov, na které by se mohly panely nainstalovat: od sokolovny přes základní školu až po dům s obecními byty a lékařem. „Tady bychom využili energii právě na provoz bytů,“ plánuje starostka.

Pomocnou ruku nabízí i společnost ČEZ. „Jsme ochotni na tom participovat, naše úloha bude víceméně poradní. Chtěli bychom tím dát obcím najevo, že tato řešení tu jsou a že pro ně můžou být benefitem,“ uvedl mluvčí společnosti Roman Gazdík.

První projekty ve spolupráci s energetickými společnostmi by se podle Sdružení místních samospráv mohly rozjet zhruba v polovině roku. Pro Kácov by to znamenalo, že by ze svého dvanáctimilionového rozpočtu mohl dát víc peněz na investice a míň na provozní výdaje.