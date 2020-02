Česko chce žalovat Komisi kvůli zastavení dotací pro Agrofert, píše Deník N

„Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s pozastavením části průběžných plateb,“ stojí v dokumentu, který v pondělí projednala vláda a ze kterého Deník cituje. Šlo o platby za poslední čtvrtletí roku 2018 a první loňské čtvrtletí ve výši téměř 247 000 eur (6,3 milionu Kč).

Evropská komise pozastavila průběžné platby týkající se Programu rozvoje venkova, které měly jít na projekty společnosti Agrofert. Zastavení plateb bylo důsledkem rozhodnutí unijního Ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, které tak učinilo kvůli Babišovu možnému střetu zájmů.

Holding ve svěřenských fondech

Premiér holding vlastnil do února 2017, následně jej vložil do svěřenských fondů. Podle nepotvrzených, do médií uniklých informací dvou bruselských auditů (k čerpání zemědělských dotací a strukturálních fondů) ale zůstal ve střetu zájmů a má na fondy přímý i nepřímý vliv.

Zájem na hospodářském úspěchu Agrofertu podle auditorů ovlivnil nestrannost Babišova rozhodování, protože jako předseda vlády, ministr financí či předseda Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy rozhodoval o záležitostech týkajících se unijních fondů, které měly dopad na Agrofert.

Sám Babiš opakovaně odmítl, že by ve střetu zájmů byl a že by Česku hrozilo vracení evropských peněz. Také Agrofert tvrdí, že holding, který do února 2017 před vložením do svěřenských fondů Babiš vlastnil, postupoval podle zákonů.