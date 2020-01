Kamiony jen v pravém pruhu. Na dalších dálničních úsecích jim přibyl zákaz předjíždění

V noci ze čtvrtka na pátek silničáři umístili další značky upozorňující na zákaz předjíždění kamionů. Okolo Brna jich celkem museli namontovat 43. Technik Znakomu Miloslav Plevač přiblížil, že na to měli jenom několik hodin. „Od půlnoci do šesti do rána, protože zákaz začíná platit v šest ráno,“ dodal.

Zhruba polovina úseků osázených novou značkou je na dálnicích okolo hlavního města. Plevač nastínil, že se musí upevnit tak, aby nespadla kvůli silnému větru, nebo aby ji neshodil nápor větru od kamionu. „Takže se montuje buď do svodidel, nebo do speciálních stojanů,“ popsal.

Zákaz předjíždění kamionů ve vytipovaných lokalitách platí od pátku až do 30. dubna. Zkušební provoz následně silničáři vyhodnotí.

„Na místech, která osazujeme, je nutné jednoznačně zajistit plynulejší provoz na dálniční síti, to znamená zamezit těm situacím, které známe notoricky, že jeden kamion předjíždí druhý a začne brzdit dopravu za sebou,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

O plošném zákazu zatím rozhodnuto není. Minulý týden se návrh novely vrátil ke druhému čtení. Poslanci chtějí zohlednit ještě výhrady ministerstva dopravy a dopravců.