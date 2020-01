Poslední rozloučení se zesnulým šéfem Senátu Kuberou bude v pondělí 3. února

„Jaroslav Kubera nebude mít ani státní pohřeb, ani pohřeb se státními poctami, ale v Teplicích bude v pondělí 3. února rozloučení – řekl bych i rozloučení se státními poctami,“ řekl po jednání s rodinou člen senátního organizačního výboru Miloš Vystrčil. Upřesnil, že bude v teplickém divadle rakev pravděpodobně se státní vlajkou a budou moci přicházet lidé vyjádřit soustrast nebo úctu.

Veřejné rozloučení s Jaroslavem Kuberou zorganizuje teplická radnice. Pohřeb se potom uskuteční v rodinném kruhu, řekla senátní tisková tajemnice Sue Nguyen. „Do toho, jak si bude rodina organizovat své rozloučení, se nebudeme vměšovat,“ dodal Vystrčil.

Současně v pondělí proběhne vzpomínka na zesnulého předsedu Senátu i v Praze, přijít by na ni měli přátelé a známí, podle Miloše Vystrčila proběhne „pravděpodobně v Rudolfinu“.

Rodina politika, který byl 24 let teplickým starostou respektive primátorem a devatenáct let senátorem, přičemž zhruba rok a čtvrt horní komoře předsedal, nemá nic proti tomu, aby vláda vyhlásila státní smutek. To však zatím není jisté, zatím to navrhují senátoři, mohl by být rovněž 3. února.