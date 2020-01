Po požáru ve Vejprtech zůstává jeden člověk ve vážném stavu. Radnice přemýšlí, co s lidmi z vyhořelého domova

Co bude dál s lidmi z vyhořelého domova?

Klienti vyhořelého domova, kteří nemocnice již opustili, nyní čekají na rozhodnutí vejprtské radnice, co s nimi bude dál. Prozatím přebývají na čtyřech místech ve městě, pečují o ně psychologové a vejprtská správa sociálních služeb přemýšlí, kam je umístí dlouhodobě. Ředitel správy Viktor Koláček zdůraznil, že je potřeba skloubit zájmy klientů, předpisy, zákon a reálnou situaci.

Lidé, kteří v domově žili, trpí mentálním postižením, někteří zároveň i s kombinací fyzického postižení. „Sedneme si nad tím, co jsme od klientů zjistili, a do konce týdne se rozhodneme, jestli využijeme nabídku kraje na redislokaci našich klientů do zařízení podobného typu,“ řekl Koláček.