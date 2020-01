Ve Vejprtech začnou vyplácet pomoc lidem zasaženým požárem

Kraj nabídl možnost přesunu klientů do jiných zařízení, to ale město podle starostky Jitky Gavdunové (ODS) odmítlo. „Ti klienti tady žijí, mají tu svůj domov, své přátele, a kdybychom je rozházeli, tak si myslím, že ti, co přežili, by to nesli ještě hůře než to, co zažili,“ vysvětluje.

Vejprty v několika následujících dnech posoudí, jestli budou schopné se o klienty postarat dlouhodobě. „Máme na to týden, abychom vyhodnotili, zda jim můžeme poskytnout adekvátní péči v náhradních prostorech. Pokud ne, požádáme kraj a provizorně klienty umístíme jinam,“ uvádí starostka.

Zasahujícího policistu ocení prezident

Požár v domově vypukl v neděli krátce před pátou hodinou ráno. „Dostali jsme oznámení ve 4:46, na místo jela hlídka obvodního oddělení, která se tam dostala do pěti minut,“ uvedl náměstek ředitele krajského ředitelství policie Petr Sytař. Jednoho ze zasahujících policistů, který vytáhl z ohně devět lidí, ocení prezident Miloš Zeman, jako termín zmínil v pořadu rádia Frekvence 1 28. říjen.

„V době příjezdu první jednotky už zasahovala hlídka policie. Celý objekt byl silně zakouřený a už během příjezdu první jednotky šlehaly z oken plameny,“ popsal velitel zásahu hasičů Josef Bauer.

V době vypuknutí požáru bylo v domově celkem 35 klientů, tragédii nepřežilo osm z nich. Dalších pět je zraněných, dva jsou ve vážném stavu a jeden v kómatu bojuje o život. Příčinu ohně zjišťují kriminalisté, požár vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Dosavadní zkoumání zjistilo, že ohnisko bylo ve společenské místnosti.