Rath chtěl do věznice s nižším zabezpečením, soud jeho návrh zamítl

„Vězeňská služba rozhodla správně, rychle, nicméně šlo to poněkud na úkor kvality, a to z toho důvodu, že neměla dostatek podkladů,“ je přesvědčen advokát Jelínek. Zdůraznil, že zdravotníků je ve vězeňské službě velký nedostatek.

Jedním z důvodů, proč Rath žádal o přeřazení, podle advokáta bylo, že by rád pracoval jako lékař nebo zdravotník, což nyní nemůže. Soud ale dospěl k závěru, že návrhu nemůže vyhovět, protože rozhodnutí ředitele teplické věznice o umístění do zařízení s vysokým stupněm zabezpečení odpovídá zákonu.

Návrh na přeložení do oddělení s nižším stupněm zabezpečení podal Rath 25. listopadu. Obhájce v předneseném návrhu zdůraznil, že při rozhodování o zařazení do konkrétního typu věznice nelze hodnotit pouze délku trestu.

Rath nebyl doposud soudně trestán, nebyl odsouzen za násilný trestný čin a během osmnáctiměsíční vazby dodržoval kázeň a několikrát byl kázeňsky odměněn, upozorňuje Jelínek. Po propuštění z vazby byl Rath trestně stíhán na svobodě, nijak se nepokoušel skrývat, nic podle obhájce nenasvědčuje tomu, že by se snažil utéci. Do výkonu trestu nastoupil řádně v říjnu.

„Doktor Rath je především lékař, který za tři desítky let pomohl tisícům pacientů,“ nechal se slyšet Jelínek. Podle soudkyně ale ani řádný život a záslužná činnost nezabránily Rathovi v trestné činnosti.

Podmínky výkonu vazby, v níž se choval standardně, nejsou podle ní zcela srovnatelné s výkonem trestu odnětí svobody. Dodala, že ani při zohlednění doby od Rathova pobytu ve vazbě do nástupu do vězení nemohl soud dospět k závěru, že by výkon vazby mohl změnit rozhodnutí o umístění do věznice s mírnějším stupněm zabezpečení.

Státní zástupce Pavel Norek v závěrečném návrhu opakovaně poukazoval na to, že byl Rath odsouzen za vysoce společensky škodlivé jednání. „Vrchní soud v Praze hovořil o předem připraveném, dohodnutém, ziskuchtivém jednání sahajícím do nejvyšších pater samosprávy,“ vysvětluje.

Podmínky pro Ratha prozkoumá ministryně

Generální ředitelství vězeňské služby v minulých dnech změnilo status teplické věznice. Nově jde o vězení s vysokým stupněm zabezpečení. Zda Rath zůstane v Teplicích by mělo rozhodnout generální ředitelství.

Rathovým pobytem v teplické věznici se zabývalo krajské státní zastupitelství. Dozorová prověrka ve věznici loni v listopadu zjistila porušení pravidel pro odsouzené při nošení vlastního oblečení a zákona, podle nějž mají odsouzení ve vězení stejná práva. Odhalila i pochybení v umístění vězně.

Podmínky Rathova věznění chce ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) prověřit v řádu dnů, maximálně týdnů. Porovná informace, které dostala od šéfa Vězeňské služby (VS) Petra Dohnala a pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. O stanovisko požádá také nejvyššího státního zástupce.