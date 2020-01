Benešová slibuje pomoc Nejvyššímu správnímu soudu. Ten je zahlcen podněty a nestíhá

V dlouhodobém horizontu připadá v úvahu i rozsáhlejší změna soudního řádu správního a celková reorganizace těchto soudů. Podle Benešové by také na správní úseky krajských soudů mohli přejít někteří trestní soudci, kteří jsou nyní vzhledem k poklesu kriminality méně vytížení. Nikdo je ale nebude nutit, zdůrazňuje ministryně.

V posledních letech stoupá počet kasačních stížností podávaných k Nejvyššímu správnímu soudu a soudci už jsou na hranici svých možností, upozorňuje předseda instituce Michal Mazanec. Ten odmítá navýšení počtu soudců na NSS, který by dle jeho slov měl zůstat štíhlý. Podporuje proto novelu, na jejímž základě by se část podnětů stala nepřijatelnou, nemuseli by je řešit a mohli by se soustředit na složitější kauzy a typově nové problémy.

Novela, která v současnosti už déle než rok leží v Poslanecké sněmovně, je podle Mazance krátkodobým řešením. Dlouhodobě lze uvažovat o reformě procesních předpisů, správní soudnictví podle něj potřebuje „nový procesní motor“. Řešením současné situace by mohla být i reforma soustavy správních soudů.