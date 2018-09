Prezident jmenoval Mazance šéfem Nejvyššího správního soudu. Stihne jen třetinu funkčního období

Na Mazance poté apeloval, aby se ve funkci nenechal ovlivnit „pseudoekologickými hnutími, která brzdí řadu užitečných dopravních staveb“. Zmínil i tři konkrétní případy, u nichž mu vadilo rozhodnutí NSS. Jmenoval například zastavení výstavby přeloučského zdymadla, které má umožnit splavnění Labe do Pardubic. Soudu vyčetl, že kvůli motýlu modráskovi znemožnil investici za čtyři miliardy korun.

V roce 2003 se stává místopředsedou Nejvyššího správního soudu, prezident Václav Havel ho do funkce spolu s předsedou soudu Josefem Baxou jmenoval v prosinci 2002.

V letech 1990–1998 byl členem komise pro správní právo Legislativní rady vlády, poté do roku 2002 působil jako člen této rady.

Funkční období předsedy je desetileté, Mazanec ale bude soud řídit maximálně něco přes tři roky. Funkce soudci totiž zaniká s koncem roku, ve kterém dosáhl věku 70 let. Baxa se při debatách o svém potenciálním nástupci opakovaně vyslovoval pro kandidáty, kteří mohou ve funkci vydržet celých deset let.

NSS se v následujících letech bude podle Baxy muset poprat s velkým nárůstem agendy. „Lidé nám víc věří, více se soudí. To je dobře, rozhodně nevolám po tom, aby se to umenšilo. Ale musí se na to adekvátně reagovat personálně, legislativně, organizačně. Těch úkolů je opravdu hodně,“ shrnul odcházející šéf NSS.

Vyjádřil také zklamání, že zákonodárná a výkonná moc nevzala dostatečně vážně varování jeho soudu ohledně volebních zákonů. Ta vznesl po loňských parlamentních volbách, kdy soudci přepočítávali 85 tisíc lístků ve Středočeském kraji kvůli špatně započítaným přednostním hlasům pro kandidáty ODS.

Mandát tak nakonec získal starosta Líbeznic Martin Kupka namísto někdejšího ministra zemědělství Petra Bendla. Kupka byl totiž na volebním lístku až na druhé straně a některé komise jeho preferenční hlasy nezapočetly.