Poslanci schválili změny volebních zákonů, mění se i vyplácení dávek v poukázkách

Volební komisaři by podle návrhu o účast v komisi přišli, pokud by se její práce neúčastnili déle než dvě hodiny. Dosavadní lhůta je tříhodinová. Tato sankce se ovšem nelíbí krajům a obcím. Kritiku vzbudila i zaváděná povinnost označovat členy komise jmenovkami s uvedením, kdo je nominoval. Vnitro tím podle předlohy reagovalo na připomínky pozorovatelů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Změny kvůli zpoždění při projednávání v dolní komoře ještě nebudou platit pro nadcházející říjnové volby do obecních zastupitelstev a Senátu, i když to původně ministerstvo vnitra plánovalo. Novelu nyní dostane k posouzení horní komora, bez jejíhož souhlasu novinky přijaty nebudou.

Místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti) naopak prosadil, aby se místní a krajská referenda konala souběžně s volbami: a to jak ve stejný termín, tak ve stejných místnostech. Výsledky referenda by pak zjišťovali volební komisaři. Podle Pirátů tím obce a kraje ušetří. Navíc by se tím mohla zvýšit účast v referendech a tím i šance, že jejich výsledek bude pro zastupitelstva závazný.

Podle autorů současné novely se ale ukázalo, že povinné poukázky zvýšily byrokracii a přinesly některým lidem problémy. Pokud předlohu schválí také Senát a podepíše prezident, plně peněžitá dávka by se vrátila lidem v pobytových zařízeních sociálních služeb. Výjimku by dále měli lidé s příspěvkem na živobytí do 500 korun měsíčně, lidé, kteří jsou celý měsíc v nemocnici, a lidé s omezenou svéprávností. Úřady práce by také nemusely dávat poukázky v případech „hodných zvláštního zřetele“.

Příspěvek na mobilitu dořeší sněmovna příští týden

Sněmovna měla v pátek rovněž schvalovat senátní návrh, který by změnil poskytování příspěvku na mobilitu pro postižené lidi. Tento bod ale nakonec poslanci odložili a rozhodnou o něm až příští týden. Senátní návrh předpokládá, že už by postižení klienti pobytových domovů sociálních služeb nemuseli použití příspěvku dokládat. Sněmovní sociální výbor ale doporučil plénu zamítnutí novely.