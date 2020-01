Obavy na jihu. Silničáři zjišťují, zda na D3 u Českých Budějovic hrozí sesuv

ŘSD dělá na místě doplňkový geotechnický průzkum. Jeho závěry by mělo mít v březnu, pak zpracuje projektovou dokumentaci, podle které udělá případná opatření. Trasa D3 se kvůli tomu měnit nemusí. Jak a zda se práce protáhnou či prodraží, nelze odhadnout. Stavba obchvatu, který by měl být hotový v létě 2022, má mírné zpoždění, zhruba měsíc. Uvedli to mluvčí ŘSD Jan Studecký a Jan Rýdl.

Případný sesuv se týká lokality mezi dálničními kilometry 141,9 až 142,2. Česká geologická služba zjistila, že jsou tam staré svahové deformace. Odborníci vyhodnotili, že je to potenciálně nestabilní území, a doporučili doplňkový průzkum, uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký. Na možný sesuv upozornil deník Mladá fronta Dnes.

„V tuhle chvíli není jistota, jestli tam vůbec riziko je. Mohlo by se to tam vyskytovat, ale dokud tam nebudou bagry, nedozvíme se to,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. „Detekovali jsme teoretickou možnost, bude se tam dělat zářez, je to ve svahu. Uděláme velmi intenzivní dodatečný průzkum, který řekne, jestli vůbec je to nějaké riziko. Pokud ano, začne se řešit, zda budou nutná stabilizační opatření.“

Mírné zpoždění na obchvatu

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla být hotová do roku 2028.

Vlastní obchvat Českých Budějovic začali silničáři stavět na jaře 2019. Bude mít dvě části: úsek Hodějovice–Třebonín dlouhý 12,5 kilometru, kde jsou náklady sedm miliard korun, a 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné – Staré Hodějovice za 5,28 miliardy. Obchvat by měl být hotový v létě 2022. Loni v září sdružení firem, které staví část Hodějovice–Třebonín, téměř opustila italská firma Salini Impregilo. Ve sdružení má nyní 0,01 procenta, firma Doprastav 99,9 procenta.

„Obchvat je v mírném zpoždění oproti plánu, a to i vzhledem ke složitosti obou úseků. Italové se pouze vzdali vedení ve sdružení, což bylo ku prospěchu věci, jak se ukázalo, stavba nabrala na intenzitě. Ostatně na stavbě nikdy žádní Italové nepracovali, byli zde pouze manažeři ve vedení stavby,“ uvedl Studecký.

Problém se sesuvem řešilo ŘSD na D8 přes České středohoří. V roce 2013 se na rozestavěnou dálnici sesunula půda, sesuv poničil i železniční trať.