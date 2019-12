Směr elektronizace v českém zdravotnictví. Příští rok nastoupí e-neschopenky či lékový záznam

„Kdybychom honorovali každou e-neschopenku 92 korunami, myslím, že by stoupl počet neschopenek,“ namítá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Premiér Andrej Babiš (ANO) věří, že elektronické neschopenky budou fungovat. „Je to samozřejmě něco nového, takže je potřeba být tolerantní. Hlavně aby, když je to digitální projekt, s tím bylo méně práce, a ne naopak,“ doufá předseda vlády.

„Dneska v zásadě lékaři nemají žádná data o pohybu pacienta systémem ani jaké léky mu byly předepsány, jaké léky vydány, jaké užívá,“ přidává ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Pokud někdo svá data nechce do nového systému dávat k dispozici, musí o to požádat .

Do konce ledna má pracovní komise resortu zdravotnictví stanovit, jaké vybavení by nemělo chybět v ordinacích praktických lékařů. Bude to zřejmě třeba EKG nebo přístroj na diagnostiku krve. Pacientům ušetří cestu do laboratoře a lékařům zkrátí čekání na výsledky. Někteří mají podobně vybavené ordinace už nyní, ostatní by na dosažení povinného standardu měli mít několikaletou lhůtu.

Novinkou má být i emergenční systém, jenž má zabránit výpadkům léků. Po kritice některých poslanců se projednávání v úvodním kole do ledna přerušilo. Ministerstvo chce, aby systém začal fungovat už příští rok.

A změny čekají i doplatky na léky. Hranice, nad kterou pojišťovny některým skupinám vrací doplatky, bude nižší. U invalidních důchodců půjde – stejně jako je tomu nyní u seniorů – o 500 korun místo stávajících pěti tisíc.