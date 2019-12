Výslovně odmítnout, jinak je souhlas automatický. Proces sdílení lékových záznamů kritizují pacienti i lékaři

„My nemůžeme vědět, že naše citlivé informace tu a tam někdo nevynese. Někteří lékaři můžou třeba požádat sestry, aby do záznamu nahlížely za ně. Někdo, kdo má přístup do záznamů, pak sousedce řekne, že se pacient léčil na syfilis nebo rakovinu. Na malých městech se ty informace šíří rychle, nemluvě o případech sporů, kdy chce někdo někomu cíleně ublížit,“ vysvětlil své obavy prezident Svazu pacientů Luboš Olejár.

Podle ministerstva zdravotnictví je ale systém dobře zabezpečený. Nahlížet do lékového záznamu pacienta může podle resortu jen lékař, se kterým už pacient přišel do kontaktu.

„Například mu již alespoň jednou předepsal lék a pacient si jej vyzvedl. Lékárník může do lékového záznamu nahlédnout pouze při kontaktu s pacientem při výdeji léku v lékárně. Kdo nahlížel do jeho lékového záznamu, si může pacient lehce ověřit v historii přístupů, která je součástí aplikace,“ řekla mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.

Obavy o šíření citlivých informací mají ale i lékaři. „Zásadní otázka je u lékových záznamů ochrana osobních údajů. My máme trošku problém i s tím, že tam mají přístup lékárníci. Svého lékaře znáte, ten vztah je založený na důvěře. Ale jdete potom někam do lékárny ve městě a nějaký naprosto cizí anonymní člověk, kterého neznáte, si o vás prohlíží poměrně citlivé informace,“ podotkl prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Všichni pacienti souhlasí, předpokládá novela

Novela počítá s tím, že pacient s přístupem lékařů a lékárníků do svého lékového záznamu souhlasí automaticky. „Lékový záznam funguje na principu automatického předpokládaného souhlasu pacienta sdílení s lékaři a lékárníky, s cílem chránit zdraví pacienta před poškozením špatnou kombinací léků,“ vysvětlila mluvčí resortu Štěpanyová.

To ale vadí České lékařské komoře. „Upřednostňovali jsme, aby lékový záznam působil na principu předpokládaného nesouhlasu, ale náš názor nebyl vyslyšen. Ten režim je obráceně. Spousta lidí si s tím, aby posílali někam nesouhlas, nebude přidělávat práci a pak se budou divit, proč o nich na malém městě kolují ty a ty informace,“ řekl Kubek.

Pacient si může mezi lékaři i lékárníky vybírat

Novela umožňuje, aby si už od 1. prosince 2019 mohl pacient nastavit s lékaři a lékárníky sdílení. „Může vyslovit nesouhlas všem, nebo udělit souhlas konkrétnímu lékaři či lékárníkovi,“ řekla mluvčí ministerstva. Tento požadavek podle ní musí pacient buď podat písemně, nebo přes aplikaci eRecept.

Právě možnost zvolit si konkrétního lékaře a lékárníka, kterému dá pacient k přístupu do svého lékového záznamu svolení, je zásadní i pro Svaz pacientů. „Když řeknu jen ortopedi, tak chci, aby měli přístup všichni ortopedi, když chci konkrétního ortopeda, měl by mít přístup k mým záznamům jen jeden ortoped. Záchranáři by měli mít přístup všichni například v případě nehody. My doufáme, že to tak bude a že mi v praxi někdo neřekne, že náš IT systém to neumí,“ podotkl prezident svazu Olejár.