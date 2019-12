Vnitro krajům a Praze nabízí na ochranu měkkých cílů celkem 52 milionů. Požádat můžou do páteční půlnoci

1. Utéct do bezpečné vzdálenosti od útočníka, varovat kohokoliv před vstupem do místa nebo objektu a volat policii.

2. Není-li možnost úniku, ukrýt se, potichu zabezpečit dveře a držet se od nich co nejdál. Přepnout telefon do tichého režimu.

3. Bojovat s útočníkem doporučuje jako krajní možnost v případě přímého ohrožení života.

4. Do 10 minut od nahlášení by měla dorazit prvosledová, minimálně dvojčlenná osádka jednoho služebního vozu PČR vycvičená k vyhledání a zneškodnění aktivního střelce. Mimo jiné je vybavena balistickou ochranou, štítem, přilbou a dlouhými zbraněmi v trezorové skříni. Takovýchto hlídek bylo v roce 2017 170, do roku 2020 by jich mělo být 217.

5. Prioritou policejního zásahu je zneškodnit útočníka. Napadeným policie doporučuje zachovat klid, poslouchat její instrukce a vyvarovat se křiku a divoké gestikulace.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR