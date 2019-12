Letištní bezpečnost je v nemocnicích nereálná, zní od ředitelů, ministra i expertů

„Uspěchaná řešení většinou nebývají efektivní. Nemyslím si, a tvrdí to i odborníci, že je prostor dělat (v nemocnicích) další restrikce. Nedej bože, aby někdo přišel na to, že by v nemocnici ve vrátnici měl být rám. Tudy cesta nevede.“

Ředitel největší české nemocnice, FN v Motole, a bývalý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) naopak kontrolu vstupu nevylučuje: „Nejlepší zabezpečení nemocnice jsem měl možnost vidět v Izraeli, kde detailní kontrola probíhá běžně a na velmi vysoké úrovni,“ uvedl.

České nemocnice ale mají podle Ludvíka omezené možnosti, protože jsou veřejným prostorem. A ředitel Thomayerovy nemocnice v Krči Petr Sulek pak upozorňuje i na ekonomický aspekt: „Náklady na pořízení například bezpečnostních rámů do každého pavilonu by se pohybovaly v řádu několika milionů korun.“

Kužel: Z institucí nemůžeme udělat pevnosti

Rámy pak zpochybňují i hlasy z bezpečnostní oblasti. „Jediné, co by zabránilo takovému činu (jako byl ten v Ostravě), by byla instalace bezpečnostních rámů ve všech veřejných prostorách. Sami uznáte, že to je věc spíše nereálná,“ prohlásil ministr vnitra Jan Hamáček.

Stejně mluví taky expert z VUT Tomáš Apeltauer, podle kterého se lze leda připravit na krizové scénáře, i bezpečnostní poradce Petr Bárta. Ten v argumentech fakticky stínuje ministra Vojtěcha, když uvádí, že „nemocnice je otevřená instituce, kde je potřeba rychlý příjem pacientů. Reálně není žádná možnost jejich kontroly.“

A skepse zní i od šéfa moravskoslezské policie Tomáše Kužela. „Ze všech institucí nemůžeme udělat nedobytné pevnosti,“ řekl v Událostech, komentářích. „Policistů není tolik, aby hlídali všechny školy a nemocnice. Zabezpečení technicky by bylo enormně drahé. A nikdy nejsme schopni zabránit tom jednotlivci, který se – aniž dá najevo podobné úmysly – rozhodne udělat podobnou věc. To se prostě stává.“