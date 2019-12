Na výrobě vrtulníků pro armádu se budou podílet české firmy. Dohoda zmiňuje Aero Vodochody nebo Vojenský technický ústav

Součástí dohody uzavřené v USA je zapojení českého průmyslu do zakázky v podílu 30 procent. Američtí zbrojaři již uzavřeli dohody o příslušné spolupráci se státními podniky LOM Praha a Vojenským technickým ústavem (VTÚ) a s firmami Aero Vodochody, Ray Service a VR Group. Podrobnosti o jejich konkrétním zapojení zatím zveřejněna nebyla. Říha ve čtvrtek od Boonea tyto dokumenty převzal.

Úspěch pro české firmy, hodnotí náměstek ministra obrany

Říha označil převzetí memorand za důležitý krok, protože ministerstvo slíbilo do konce roku uzavření některých projektů, do kterých se bude moct zapojit i český průmysl. „Vnímám proto jako veliký úspěch, že pět českých firem mělo možnost podepsat s americkou společností, ať už memoranda, nebo přímo smlouvy, o spolupráci a zapojení do projektu na pořízení vrtulníků,“ uvedl Říha.

Podle Boonea získá Česká republika pořízením vrtulníků Venom a Viper jako první mimo Spojené státy větší operační flexibilitu při nasazení. „Výhodu této kombinace už v praxi ověřili příslušníci americké námořní pěchoty, a jsem si jist, že z toho bude těžit i Armáda ČR,“ uvedl.