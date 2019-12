„Zde jsem také žil,“ připomíná Václava Havla deska na jeho rodném domě. Před osmi lety zemřel na Hrádečku

Dům na Rašínově nábřeží od středy zdobí deska, která připomíná, že pod místní střechou strávil Václav Havel přes 40 let svého života. Iniciativa na zřízení desky přišla od místostarosty Prahy 2 pro kulturu Jaroslava Šolce (Občané za spokojené bydlení), podle kterého radnice zvažovala i to, že by Havlovi udělila čestné občanství; návrh ale přišel v době, kdy se změnila pravidla, která nově zapověděla jejich posmrtné udílení.