Ústavní soud se zastal osmi Tchajwanců, o jejichž vydání žádá Čína. Soudy pochybily

Čína požádala o vydání Tchajwanců kvůli tomu, že údajně v Praze založili gang, který postupně vylákal ze tří Číňanek žijících v Austrálii v přepočtu přes 60 milionů korun. Tchajwanci vinu popírají. Obávají se, že po vydání do Číny mohou čelit mučení, zmizet beze stopy, nebo být dokonce popraveni. Upozorňovali na to, že mezi Čínou a Tchaj-wanem panuje přes 70 let nepřátelský vztah.

Česká justice uvěřila zárukám čínské strany, že nezákonné pronásledování nebo trest smrti Tchajwancům nehrozí, a rozhodla proto o přípustnosti extradice. Případné vydání by musela ještě schválit ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Justice chybovala, když nechala osm Tchwajwanců v předběžné vazbě i poté, co získali v ČR ochranu. O jejich vydání žádá Čína. Teď zamíří na svobodu. @usoud_official — @TydenVJustici (@tydenvjustici) December 10, 2019



Po rozhodnutí vrchního soudu udělilo české ministerstvo vnitra zadrženým Tchajwancům na jeden rok takzvanou doplňkovou ochranu, která je překážkou vydání.

Lidskoprávní organizace dlouhodobě vytýkají Číně kruté zacházení s vězni. Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií. Ostrov však funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení. Česká republika uplatňuje jako většina států světa tzv. politiku jedné Číny, oficiálně uznává jen pevninskou Čínu.