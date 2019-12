Lidem se už daří sehnat zubaře. Pomohly bonusy, říká pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna zmapovala místa, kde zubaři reálně chybí. „Různé výběžky republiky a okraje hor, to jsou místa, kam by měly směřovat smlouvy. Když někdo smlouvu v těchto okresech chce, měl by ji dostat, aby se o pacienty postaral,“ vysvětluje prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

„Chceme zacílit jak úhradové mechanismy, tak i naši pozornost, abychom dostupnost zlepšili,“ dodává náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči David Šmehlík.