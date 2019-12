Metnar podepsal smlouvu na protivdušné radary z Izraele. Bude jich osm, nahradí starou sovětskou techniku

Protivzdušná obrana zatím spoléhá kromě stacionárních radiolokátorů na mobilní systémy sovětské konstrukce. Dodávka nových radarů MADR (což je zkratka označující zkrátka mobilní radar – z anglického mobile air defense radar) typu EL/M-2084 z Izraele má vést k jejich náhradě. Jde o mobilní 3D radiolokátory, armáda je bude používat ke sledování vzdušné situace ve výškách od 100 do 3000 metrů. První nový radar by měl do Česka přijít do 20 měsíců, všechny do roku 2023.

Ministr obrany Lubomír Metnar, který za Česko smlouvu podepsal, zdůraznil, že nové radary výrazně zvýší schopnosti české armády v ochraně vzdušného prostoru. Vyzdvihl, že vojáci dostanou techniku prověřenou bojovým nasazením, i skutečnost, že se český průmysl bude podílet na realizaci zakázky i na podpoře v době životnosti nových radarů.

„Čeští vojáci tuto techniku nutně potřebují. Ukončíme naši závislost na zastaralých ruských strojích a zároveň získáme špičkový a v boji prověřený systém od našeho důležitého strategického partnera,“ řekl ministr.

Radary EL/M-2084 zakoupily armády Kanady či Finska. Přímo v Izraeli slouží jako součást obranného systému Iron Dome, což je jeden ze systémů na ochranu izraelských měst před raketovými útoky z Gazy, případně z libanonského území kontrolovaného hnutím Hizballáh.