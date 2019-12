S výukou o ebole a hladomoru pomohli Lékaři bez hranic. Nechceme politické neziskovky ve školách, reagovali radní

Hlad, dozvuky občanských válek, ebola – to vše patří k problémům, se kterými se potýká Demokratická republika Kongo. Mohli se o nich dozvědět i žáci Základní školy Vejrostova v brněnské části Bystrc v rámci tradičního týdenního projektu Postavme se hladu.

Usnesení přišlo poté, co o projektu informovala facebooková stránka Bystrčník, která zároveň připomněla, že se Lékaři bez hranic podílejí na záchraně tonoucích migrantů ve Středozemním moři, které potom jejich loď vozí do Evropy. Facebookový status vyvolal množství rozhořčených reakcí.

Starosta městské části Tomáš Kratochvíl (ČSSD) se přitom domnívá, že sbírka pro organizaci není ve skutečnosti dobrovolná. „Rodiče na mě obrátili se znepokojením, že jejich děti jsou – a budu se snažit citovat – nuceny přispívat finanční sbírkou na program Lékaři bez hranic s tím, že jsou tam nějaké programy,“ řekl.

To pedagogové ze základní školy odmítli. „O přestávce vždy požádám starší žáky z osmé nebo deváté třídy, jestli by s pokladničkou obešli školu. Děti, které chtějí, tam mohou korunku, deset, padesát – jak chtějí – hodit. Nikdy jsme nikoho nenutili, protože to nemá význam,“ řekla učitelka Lucie Těšnarová.