„Mám starost, že nám někdo vypne elektrický proud." Před 30 lety Havel promluvil z balkonu Melantrichu

„Může se k němu spontánně přidat kdokoli, a kdokoli se cítí být jeho členem, je jeho členem. Nemá žádné registrované členy, není to žádná organizace. Kterýkoli koncert, představení, kterékoli shromáždění se může přihlásit za jeho členy, pakliže souhlasí s jeho úvodním provoláním, které tady bude přečteno,“ vysvětlil.

„Jsem spisovatel, nikoliv táborový řečník,“ prohlásil na balkoně Melantrichu Václav Havel poté, co ho jako prvního řečníka uvedl kněz a pozdější biskup Václav Malý. Václavskému náměstí představil budoucí prezident dva dny staré Občanské fórum.

Na roli socialistů se zapomíná, míní historik

Na tehdejší události vzpomíná historik Ústavu pro studium totalitních režimů Libor Svoboda. „(Havel) seznámil veřejnost s průběhem událostí a s tím, že Občanské fórum v této fázi zatím nemá sílu zasáhnout do událostí, ale že to chce sledovat a snaží se získávat podporu,“ popisuje. Připomíná, že kromě Havla vystoupil třeba i zástupce Svobodného slova Karel Sedláček, který přečetl prohlášení poslanců socialistické strany k Federálnímu shromáždění a k České národní radě.

Česká strana socialistická, která periodikum vydávala, se okamžitě zapojila do procesu a její zástupci se aktivně účastnili dění, doplňuje dále historik. „Sehrála tehdy velmi důležitou roli. Svobodné slovo jako první list otevřeněji než ostatní listy informovalo, co se v Praze stalo a co se v Praze děje. Bohužel se o této roli socialistů velmi málo mluví,“ míní Svoboda.

Z balkonu Melantrichu zazněla 21. listopadu 1989 také Modlitba pro Martu v podání Marty Kubišové, která zazpívala rovněž československou státní hymnu.

Událostem tohoto dne i dění na balkoně Melantrichu se bude věnovat i čtvrteční 90' ČT24.