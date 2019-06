Píseň pro Rudolfa III. v roce 1969 zastavila normalizace. Nyní se našel ztracený díl seriálu

„Ti, co věděli, kam se ty trezorové věci vyváží na skládku, tam chodívali, někteří tím topili, ale někteří, kteří věděli, co to je, si to prohlídli a schovávali to,“ dodává kreativní producent ČT Ondřej Šrámek.

Česká televize nyní poslední díl rekonstruuje. Část unikátních záběrů se totiž po půl století našla němá. Podle původních scénářů se jim proto nyní vrací zvuk. Iva Janžurová je jedna z mála, která po padesáti letech namlouvá sama sebe.

„Nejdřív jsem si myslela, že to bude za mě namlouvat dcera, dneska jsem se dozvěděla, že se dohodli, že to zkusí se mnou, tak jsem zvědavá, kam ten hlásek vyladím do těch dávných časů,“ říká Iva Janžurová.

Diváci se mohou těšit také na dosud neznámý hudební výstup Marty Kubišové. K písním se totiž na rozdíl od mluvených dialogů v televizi zvuk dochoval a na obraz už nasadil.