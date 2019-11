Spor o platy učitelů. Část ČSSD chce vyšší růst, strana ale státní rozpočet podpoří

Slevy v dopravě by škrtala i TOP 09. „Nabízí se samozřejmě slevy na jízdném, které považujeme od začátku za věc, která je zbytná. Na druhou stranu chceme, aby to skutečně mělo šanci projít, takže připravíme ještě verzi,“ uvedla místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Tlak stupňují odbory i část zaměstnavatelů. Ti dopisem vyzvali premiéra, ať vláda zvýší pro příští rok výdaje státního rozpočtu na platy učitelů o pět miliard korun. Babiš ale změny v rozpočtu odmítá. „Pokud někdo chce přesunout pět miliard po tom, co koaliční vláda schválila ten rozpočet, tripartita ho de facto schválila, neměla k tomu výhrady, a teď to někdo otvírá, tak to považuji za absurdní,“ prohlásil.

Pozměňovací návrh připravují i lidovci. „Tak abychom dostáli slibu Andreje Babiše, který byl 15 procent navýšení platů učitelů pro rok 2020,“ uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

„Těch položek, odkud bereme, je více než dvacet. Je to na základě statistických údajů z rozpočtu z minulých let,“ naznačuje místopředsedkyně klubu STAN Věra Kovářová.

Opozičními návrhy, které počítají se zvýšením platů, se příští týden ve středu bude zabývat rozpočtový výbor. Strany počítají s tím, že pokud se návrhy nepodaří prosadit, znovu se je pokusí načíst během druhého čtení na plénu. Návrh na navýšení platů o víc než 5,5 miliardy podá ODS, která má připravený seznam možných úspor ve výši čtyřiceti miliard.

Druhé čtení rozpočtu čeká poslance na schůzi, která začíná v úterý 26. listopadu. „Většinou když se dělají přesuny ve druhém čtení, tak nejideálnější je to v rámci jedné kapitoly, aby se nebralo z kapitoly druhé. Ten prostor by tam mohl být, ale muselo by to být asi nasčítáno z řady kapitol po malých částkách,“ uvažuje o možných změnách předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).