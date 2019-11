Chceme řešit i příplatky za třídnictví, pro preventisty či nemocenskou, říká šéf školských odborů

Pane předsedo, doufám, že se slyšíme a vítejte v Interview ČT24

Děkuji za pozvání a dobrý večer

Byl to dnes, pane předsedo, debakl, nebo nebyl? Že to byl debakl, řekl už v poledne ministr školství.

Kdyby pan ministr řekl něco jiného, tak by možná musel rezignovat. Ale protože ten protest byl masového charakteru, podpořilo ho tisíce škol, podporu nám vyjádřily desetitisíce dalších kolegů, tak je to, myslím, signál, o kterém by pan ministr měl víc přemýšlet, než to takhle shazovat a vyjadřovat se vůči těm, kteří chtěli dát najevo názor o své nespokojenosti, a takhle to bagatelizovat.

Říkáte, že se účastnily tisíce škol. Zavřených bylo asi 1200, což jste sami v poledne zveřejnili. Čísla, která jste v poledne zveřejnili, už se asi příliš neměnila, ne?

Neměnila, maximálně řádově tak v desítkách. Ale já jsem byl na výjezdu na zasedání Asociace ředitelů, takže nemám ze sekretariátu úplně poslední čísla. Ale jak říkám, tady není potřeba se už handrkovat, jestli to bylo plus, minus 10, 20, 30…

No plus, minus 10, 20, 30, ono je to deset procent škol, které se dnes zavřely. Vy jste vyhlásili stávku a stávkovalo 10 procent škol. To opravdu není debakl? To je stávka, která může na něco upozornit, když se připojilo jen 10 procent škol?

Já bych to, pane redaktore, takto veřejnosti nepodsouval. My jsme ani neusilovali o to, aby byly zavřené všechny školy. Chtěli jsme jen vyslat jasný signál. Takže 10 procent podle vás zavřelo…

No podle vás, to jsou vaše čísla.

Ano, já jen opakuji to, co jste říkal vy. A dalších, myslím, 2700 přerušilo nějakým způsobem práci, buď třeba fungoval jen první stupeň a druhý stupeň měl ředitelské volno, nebo šli do kina. A další měnily program. Takže to jsou mnohem vyšší čísla, než říká pan ministr. Víc než tři tisíce škol nám vyslovilo podporu, z různých důvodů, ať už proto, že měly naplánované jiné akce, nebo měly předtím prázdniny, takže jim nepřišlo úplně fér to zavřít na poslední chvíli. Takže ta podpora je masivní. Pokud pan ministr takto masivní podporu nazývá debaklem, pak podle mě dehonestuje všechny lidi, kteří se do toho zapojili a chtěli dát najevo názor, že s politikou, kterou on v poslední době předvedl, že s ní nesouhlasí.

Pokud platí ta vaše čísla, tak skutečně nějaká forma podpory je 57 procent škol v České republice. Jsou to vaše čísla, to jen doplňuji. Přesto by mě zajímalo, jak si vysvětlujete, že jde jen o 10 procent škol, které skutečně zavřely? Řada škol řekla, že nebude stávkovat, protože si myslí, že to není dobrý nápad. Proč to není pětina, dvě pětiny nebo třetina škol, které by se skutečně uzavřely, aby tomu protestu daly velkou vážnost?

Řekl jste slovo nějaká. Už tímto přístupem podsouváte, že to nebylo úplně v pořádku. Tady šlo o to na poslední chvíli, protože vláda k tomu přistoupila, jak přistoupila. My jsme vyjednávali dlouhou dobu, vláda měla mít na programu schvalování příští týden a jakýmsi projevem síly to zařadila mimo program na pondělí a schválila to. Takže i to mohlo některé školy odradit, že už nemá cenu se uzavřením nebo přerušením práce projevovat. Pojďme se bavit spíš o problému, proč k tomu došlo, než se dohadovat, zda je to málo nebo více. Já si myslím, že je to reprezentativní a že by na to pan ministr měl slyšet a ne tak, jak se přetlačoval o číslech ohledně navyšování, se přetlačovat o čísla, jestli stávkovalo více, méně, jestli šlo o debakl, nebo ne. Já na tuto debatu velmi obtížně mohu přistoupit.

On to ale neříká jen ministr školství. Třeba někdejší místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík a hlavně někdejší učitel mluvil včera o tom, že šlo o docela diletantský přístup, jak jste tu stávku vyhlásili. A to je opoziční politik, nikoli koaliční.

To je vyjádření zřizovatele, protože on je neuvolněný radní pro školství. Takže se na něho asi obraceli rodiče a asi se jim nelíbilo, jakým způsobem to bylo z jejich pohledu zorganizováno. My jsme dávali ředitelům dostatečné informace, poslali jsme jim od června čtyři dopisy o tom, jak se to vyvíjí, jak mají zakládat stávkové výbory, takže školy to věděly s velikým předstihem, že se něco bude připravovat. Že do toho vstoupily prázdniny, jak vláda rozhodla o harmonogramu, kdy bude schvalovat vládní nařízení o platech, to my jsme ovlivnit nemohli.

Prázdniny byly minulý týden.

Ale spousta škol dala čtvrtek, pátek ředitelské volno. Takže děti měly volno. Učitelé samozřejmě volno neměli, měli buď samostudium, nebo ve školách byli. To záleží na řediteli, jakou jim dal práci. Takže se to dozvěděli…

Dobře, tak Petr Gazdík hovořil o tom, že to bylo diletantské. Tak předpokládám, že to také odmítáte?

Znám pana poslance velmi dobře, rád si s ním o tom promluvím, protože chápu, že se chtěl nějakým způsobem vymezit. Já budu rád, když se nediletantsky vymezí vůči tomu, až přijdou pozměňovací návrhy, aby se navýšila kapitola školství a že se k tomu postaví jinak než diletantsky.

Stávku jste vyhlašovali poměrně narychlo. Ve čtvrtek se objevila informace, že asi bude stávka. V pátek jste řekli, že bude stávka a bude ve středu a v pondělí řeknete, že to bude polovina škol. To opravdu není zmatené, uspěchané, rozpačité?

Podle mého to bylo narychlo, ale nedával bych tomu další přívlastky. Školy od nás, pokud to ředitelé nezadrželi, všechny informace odborové organizace dostaly v pátek. Tam, kde nejsou odbory, byla informace předána. Věděli, že v pondělí byl nejzazší termín, kdy se mohly sejít stávkové výbory, o kterých jsme informovali už daleko s předstihem.

No právě, od 24. září jste ve stávkové pohotovosti. To nebyl protest připravený tak, že se může spustit ze dne na den právě proto, že jste ve stávkové pohotovosti více než měsíc?

Znovu opakuji, že termínem stávky jsme chtěli ovlivnit rozhodování vlády. Jenže vláda rozhodla natruc v pondělí, kdy to vůbec nebylo zařazeno na pořadu. Těžko se budu ptát, proč vláda zvolila tento přístup. My jsme chtěli ještě vyjednávat, ale už nám to umožněno nebylo. Těžko odvolávat něco, když máte tisíce naštvaných lidí, kteří nevěří slibům vlády. Veřejnosti jsme chtěli dát najevo, že chceme podpořit učitelský stav. Někteří to bohužel obrací proti nám, ale do toho rizika jsme šli.

Opravdu jste si mysleli, že když budete stávkovat ve středu a vláda měla původně jednat to další pondělí, že to vláda následně udělá jinak? Nebylo lepší stávku kvalitně připravit, stávkovat třeba i později po rozhodnutí vlády, ale kvalitně, silně a předat společnosti informaci o tom, v jakém stavu školství je a jaký ten problém doopravdy je?

To je z vaší strany pořád dokola. Bavíme se o číslech a bavíme se o termínech. Bavme se o tom, že vláda nenaplnila sliby, proto jsme se chtěli ozvat a chtěli jsme se ozvat co nejrychleji ještě před rozhodováním. Jenže vláda rozhodla ve finále v to pondělí. Teď budeme pokračovat v dalších krocích. Chceme mluvit s Poslaneckou sněmovnou, ovlivnit třeba i navýšení kapitoly školství. Tam stávka bude sehrávat podpůrný charakter.

K čemu bude jednání s poslanci, když o platech se rozhoduje vládním nařízením? Poslanci sice mohou posílit kapitolu Ministerstva školství na úkor něčeho jiného ve státním rozpočtu, ale o tomhle rozhoduje vláda nařízením a vláda už rozhodla.

Vláda už rozhodla nařízením, to máte pravdu. Jsou tady ale další složky platu, třeba třídnické příplatky, které se neřeší léta letoucí. Dále příplatky pro metodiky prevence a další. Takže pokud by se našla politická vůle a navýšil se rozpočet, tak tyto skupiny zaměstnanců si mohou nárokově vylepšit plat v příštím roce.

Musí se to udělat zákonem, nebo také vládním nařízením? Zákon nestihnete do Nového roku. Vládní nařízení by vláda musela vydat, ale řekla, že už o něčem jednat nebude.

Ne. To jsou příplatky, které jsou dány v rozpětích. Třeba příplatek za třídnictví může být maximálně 1500 korun, protože na to nejsou peníze, je vyplácený pouze ve výši 800 korun. Pokud by se ale navýšil rozpočet a poslanci řekli, že finance chtějí směřovat třeba na navýšení třídnického příplatku, tak třídním učitelům v této pozici by se to mohlo navýšit třeba na ten strop. Zeptejte se každého ředitele, třídnictví nikdo dělat nechce. Třídní učitelé by ale mohly dostat 700 korun více, kdyby na to Poslanecká sněmovna dala peníze. Příplatek pro preventisty je také velmi nízký, nebo leckde není ani vyplácený, takže by se také mohl posunout. Jde i o výchovné poradce. Takže je tam spousta dluhů, které teď pan ministr neřešil, protože řešil jen to, co mu bylo určeno, tedy 10 procent objemu navýšení prostředků. Pokud by se to ještě řešilo, stačilo by rozhodnutí sněmovny, která by mohla nasměrovat peníze v kapitole svým usnesením.

Slyší na to někdo v Poslanecké sněmovně, je šance, že k takovým přesunům dojde?

Jsme na začátku vyjednávání. V novinách jsem si přečetl, že se navrhuje, aby se příplatky na snížené jízdné sebraly a daly učitelům. To není úplně nejlepší cesta. Potom se to rozdělují skupiny učitelů, důchodců, což není dobře takhle stavět skupiny ve společnosti proti sobě. V rozpočtu jsou ale částky, které by mohly vylepšit kapitolu, aniž by to bylo likvidační pro jiné rezorty. Ale dal by se nalézt prostor, jak třídním učitelům a dalším skupinám přilepšit.

Rozumím. Teď už to jinak nejde, nové peníze nebudou, takže někomu se vzít musí, aby se přesunuly ve prospěch školství. Odkud by se tedy peníze měly brát? Kdo vám to přislíbil z Poslanecké sněmovny? Na to jsem se původně ptal, jestli na to vůbec někdo v Poslanecké sněmovně slyší?

Jednání jsou na začátku, máme za sebou teprve první čtení. Děláme to ve spolupráci se sociálními partnery a zaměstnavatelskými svazy. Teď nejsem kompetentní to zveřejňovat, až to bude připravené, tak věřím, že ti, kteří se na tom podílejí a jsou připraveni to projednávat s Poslaneckou sněmovnou, dostanou od nás pomoc. Veřejnost a hlavně poslanci se to dozví. Je to předjednáno, ale nejsem kompetentní říkat k tomu konkrétní informace.

Premiér Andrej Babiš vůbec nepochopil, proč jste stávkovali. Tolik peněz podle Andreje Babiše do školství ještě nikdy nešlo. Máte se nejlépe v historii, ale stejně se vám to nelíbí, byli jste dohodnuti, tak proč stávkovat?, říká premiér. Co říkáte vy?

S panem premiérem jsem o tom hovořil několikrát a asi jsem mu to nedokázal vysvětlit. To, co jde navíc, je samozřejmě dobře. Systém potřebuje podpořit, protože z minulosti jsou tam velké dluhy. Ale třeba mateřské školy a další složky nedostanou na navýšení platů, dostanou peníze na nové lidi. Zaplať pánbůh, že se mateřským školkám uleví. Paní učitelky se budou moci třídě věnovat ve dvou, to je dobrý posun. Nicméně to nejsou peníze na navýšení platů. Pan premiér říkal, že si nevážíme toho, že nám narostou od roku 2017 do roku 2021 platy o 50 procent. Vážíme si toho, že od roku 2017 do roku 2021 nám narostou platy o 50 procent. Ale už neřekne, a to nejsou naše čísla, ale čísla ministerstva financí, že platy všem narostou o 30 procent. Pokud odečteme inflaci, je to priorita řádově v 10 procentech. Nechci říct, že to zpochybňujeme, ale dáváme na zvážení, že deseti procenty navíc, než dostanou ostatní, neudělá povolání atraktivním a nenaláká nové lidi do školství. Nevím, jestli toto pan premiér vnímá, ale kdyby to chtěl přiznat, tak dynamika růstu platů by měla být mnohem vyšší.

Myslíte si, že mladé lidi do školství přilákáte tím, když jim řeknete, že všichni budou dostávat stejně, na nadtarify chceme jen minimum, hlavně ať se přidá do tabulek? Naláká to mladé lidi?

Nevím, jak by měly lákat nadtarifní složky mladé lidi. Mladého člověka bude lákat tarifní plat, který mu ředitel v současnosti může nabídnout. V současné době to je 28 tisíc korun. Chtěli jsme, aby se to zvedlo o 10 procent, což by bylo přes 31 tisíc korun, což by už byla zajímavější nabídka pro mladého učitele. Nicméně to je pořád nejméně, co se nabízí pro vysokoškoláka ve veřejném sektoru. Ten tarifní plat nabízíte, nenárokové složky můžete nabídnout až po nějaké době. To, co tedy říká pan ministr jako mantru, že všechno spasí nenárokové složky, není pravda. Přiznáváme, že ředitelé potřebují objem prostředků na motivaci, ale základem je slušný základní plat. Teprve na tom můžete stavět další nabídku a lákat budoucí potenciální učitele.

Neřekne si dnes mladý člověk, že když vystuduje a nastoupí do školy, tak i když se přetrhne, nevydělá si více, protože ho nemůže nikdo výrazně odměnit? Vy chcete přidávat méně do nadtarifní složky a nebavme se o tom, co je osm procent, jde o ten princip. Mladí lidé nastoupí do školy, budou něco vymýšlet pro děti, ale navíc za to nebudou výrazně oceněni. Nebo budou?

Mohou být. Osobní ohodnocení akorát nemůžete dostat hned při nástupu, protože osobní ohodnocení a odměna mají pravidla, která musí ředitel naplnit. Nemůže člověka ohodnotit pouze proto, že je mladý. To by bylo diskriminační. Další věc - to, co pan ministr nezpochybnil, a co my říkáme, že letošní nárůst platů učitelů má být 15 procent. Za první pololetí je to 11 procent. Tarify už nemohou růst, takže to poroste v nenárokových složkách platu, abychom se dostali na 15 procent. Celkově se to rozpočítalo na hlavu pedagoga průměrně o 5 tisíc korun. To se překlopí do dalšího roku. My jsme chtěli, aby se k tomu přidalo necelých tisíc korun. Myslíme si, že 6 tisíc na hlavu na ohodnocení pro pedagoga není málo, aby ředitel mladého člověka mohl následně motivovat nenárokovou složkou platu. Já si myslím, že je to dostatečný prostor. Tady jsme ustoupili z 15 procent na 10 procent objemu a z toho objemu bylo možno vyplatit 12 procent na tarify. My jsme řekli, že chceme jen 10. Tady ale bohužel vznikla nevůle ministra školství na to reagovat, ta jednání vedl, jak je vedl a nebyla úspěšná.

Vidíte. Proč jste nestávkovali, když se zjistilo, že 15 procent pro příští rok nedostanete? Bylo vám to na začátku roku slíbeno premiérem. Pravda, v tu dobu o tom ještě mluvil, že to bude rozděleno, polovina půjde na tarify, polovina na nadtarify. Pak z toho vzniklo 10 procent. Proč jste nestávkovali v tu chvíli?

Protože jsme se to dozvěděli v květnu a bylo nám řečeno, že v červenci se to bude přehodnocovat podle vývoje ekonomiky. Případně si měly řešit ostatní rozpočty, které už v červnu byly připraveny a vláda je už předběžně projednala. Všichni víme a sledovali jsme to v médiích, že paní ministryně Schillerová během prázdnin rozdávala po miliardách jiným resortům. Nakonec se přidalo také v ostatním veřejném sektoru, kde se původně uvažovalo o dvou procentech nárůstu, ale nakonec to je pět. Sám pan ministr na jednání tripartity řekl, dá se to dohledat v médiích, že pokud porostou platy nad dvě procenta v jiných částech veřejných služeb, také se pokusí to vyjednat. On se o nic nepokusil, a tady prostě vznikly naše neshody, že rozpočet školství mohl být lepší. Mohlo být dostatek peněz na tarify i na nenárokové složky platu. Vedle toho je velký balík peněz, který půjde na reformu financování. My ale nechceme, aby reforma financování byla financována z těch 10 procent, které nám řekli, že půjdou na nárůst platů.

Ta procenta jsou komplikovaná. Chtěl jsem se ale zaměřit na něco jiného a připomenout stanovisko ředitele Gymnázia Nad Alejí v Praze Jiřího Bendy, který rodičům napsal, že důvody ke stávce, jak je váš odborový svaz vyhlásil, jsou prý marginální. Podle něj vůbec nejde o ta dvě procenta, tedy 8+2 procenta a to je ředitel školy, která se ke stávce připojila. Říká, že učitelé se obávají o budoucnost školství a dochází jim trpělivost. Nemáte stávkovat za to, aby podíl výdajů na vzdělávání nebyl 4 procenta HDP, ale 6 procent HDP? Potom už se totiž bavíme o miliardách pro školství.

To samozřejmě může být na pořadu dne a bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet příští rozpočet. Přístupy k tomu, co se týká roku 2021, kde víme a za to jsme vyjádřili poděkování panu ministrovi i panu premiérovi je na navýšení propsáno 9 procent, ale platy nejsou samozřejmě všechno. O tom chceme vést debatu, že chybí, jak už jsem říkal, peníze na příplatky za třídnictví, pomůcky, vzdělávání pedagogů, nemocenská, to stagnuje už léta. Jsem si vědom, že tato vláda to nevyřeší mávnutím kouzelného proutku, je toho opravdu hodně. Očekávání ale bylo vzbuzeno. My o tom chceme debatovat a vtáhnout všechny ostatní složky odborného portfolia ve školství, které nám dávaly knížecí, že kdybychom stávkovali tu za 15 procent, tu za zvýšené procento HDP, tak by nás určitě podpořily.

Bude další stávka?

Myslím si, že do Vánoc určitě ne, ani se to nehodí. Přichází advent. Hlavně, aby poslanci dobře vyjednali rozpočet a dali nám hezký dárek pod stromeček.

Pane předsedo, děkuji vám, že jste si našel čas na dnešní Interview ČT 24. Děkuji za rozhovor a na shledanou.

Také děkuji. Na shledanou.