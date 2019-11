Listopad připravila KGB s StB, Havel byl v KSČ. Dezinformace o revoluci nejsou žádný samet

„Tahle událost je jednou z vůbec nejzpochybňovanějších v novodobé české historii,“ říká zakladatel projektu Manipulátoři.cz Petr Nutil.

KGB, nebo CIA?

Podle historika Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michala Stehlíka představuje nejsilnější mýtus o sametové revoluce fáma, že to celé bylo předem připraveno. „A pak se to už jenom liší v tom, kdo to nachystal,“ říká s tím, že podle jedné verze to připravila americká CIA, jiná říká, že to bylo společné dílo KGB a StB.

Takové texty se objevují na sociálních sítích, dezinformačních webech nebo v řetězových e-mailech. Podle odborníků na novodobou historii jde o nesmysly. „Že by někdo zorganizoval tak velké pohyby, které se odehrávaly od 17. listopadu po ty následující měsíce až do svobodných voleb, to je samozřejmě nesmysl,“ říká historik Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek.