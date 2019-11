Nábor nováčků se armádě daří. Za deset let chce mít 30 tisíc profesionálů

„V letošním roce se nám podařil naplnit plán přímého náboru na 100 procent. Úplně se nám nepodařil nábor do Univerzity obrany, ale tam (…) jsme dospěli k názoru, že je menší zájem o technické obory, a my budeme hledat další metody, jak přilákat mladé lidi do armády a ke studiu na Univerzitě obrany,“ konstatoval Hlaváč.

Prvotním sítem neprojde zhruba 40 procent zájemců. „Těch, kteří neprojdou ze zdravotních důvodů, je 25 procent. Ostatní neprojdou fyzickými testy nebo se z osobních důvodů sami rozhodnou odejít,“ doplnil zástupce náčelníka Generálního štábu. Čtyřicetiprocentní neúspěšnost uchazečů sice Hlaváč považuje za vysoké číslo, o to víc se ale podle něj musí armáda snažit v rámci rekrutace nováčků.