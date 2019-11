Výrok o obětech srpna 1968 byl nešťastný, připustil Grospič

„Dovolte, abych se veřejně vyjádřil a zároveň omluvil za nešťastné prohlášení v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. (…) Nikdy bych se neodvážil znevážit a hanobit a zneuctít jakékoliv poškození lidského zdraví včetně ztráty lidského života,“ řekl Grospič před začátkem úterního jednání Poslanecké sněmovny. Ujistil, že jeho „nešťastné vyjádření“ takto nebylo myšleno.

„Mnohokrát jsem se vyjádřil, že invaze – vstup vojsk v roce 1968 byl špatný, tragický, poškodil naši společnost a zanechal v ní hluboké rány,“ dodal.

Stanislav Grospič hovořil s Českým rozhlasem ve druhé polovině října krátce předtím, než Poslanecká sněmovna schválila vyhlášení 21. srpna významným dnem – dnem obětí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. „To byly vesměs oběti dopravních nehod. Myslím, že si zaslouží vyjádřit úctu, ale nebyly to oběti žádných aktivních ozbrojených bojů, to je třeba říci,“ řekl místopředseda KSČM rozhlasu.

Vzbudil tak množství negativních ohlasů, k opozičním politikům se ovšem přidal například i premiér Andrej Babiš (ANO). „Pokud to myslel vážně, tak by se skutečně měl omluvit. Je to neuvěřitelné, každý ví, že to byla invaze, že to byla okupace, že nás to poznačilo,“ řekl předseda vlády. Sovětské tanky podle něj v roce 1968 zničily naděje vkládané do pražského jara.