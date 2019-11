Jaké slevy stát vymyslel, takové má. Drahé jízdné ve špičkách bylo již před nimi, poukázal ředitel Leo Expressu

přehrát video 90' ČT24: Konec „zneužívání“ slev v dopravě?

Společnost Leo Express se v uplynulém týdnu dostala do středu pozornosti, když se o jejím způsobu výpočtu jízdného zmínil premiér. „Považuji za skandální, že konkrétně Leo Express to zneužil, pokud já vím. Je to nepřijatelné a už dávno to měli úředníci řešit,“ řekl Andrej Babiš (ANO), když v úterý cestoval na veletrh do Brna. Leo Express odmítl, že by dělal něco špatného. Firma od počátku používá dynamický systém cen, díky kterému stoupají ceny posledních neprodaných míst ve vlacích velmi vysoko – ve srovnání například s kilometrickým jízdným Českých drah potom mohou některé jízdenky vyjít násobně dráž, zatímco jindy se cestuje levněji. Když si ale koupí jízdenku za cenu přesahující například tisíc korun někdo, kdo má nárok na 75procentní slevu, žádá pak dopravce stát, aby za cestujícího doplatil přes 750 korun. „Tarif, který používáme dnes, používáme od roku 2012. (…) I předtím jsme měli dražší jízdné třeba ve špičkách,“ upozornil přitom ředitel Leo Expressu Petr Köhler. Obvinění, že firma zneužívá slevový systém, odmítl. Připomněl, že stakorunové kompenzace zdaleka nedostává za každého cestujícího, který má nárok na slevu. Za některé dostane naopak třeba jen 75 korun, protože někdy činí základní cena jen 99 korun. I ministerstvem dopravy vyhlášené zastropování cen se tak podle Köhlera „bude týkat jenom pár procent našich jízdenek“.

Fakta Slevy nařízené vládou od 1. 9. 2018 Slevy nařízené vládou od 1. 9. 2018 výše slevy: 75 %

pro koho: děti od 6 do 18 let studenti do 26 let senioři od 65 let držitelé průkazu ZTP (pro ně se nic nemění)

podmínky pro přiznání slevy: prokázání věku průkazem totožnosti, u studentů potvrzení o studiu

Slova premiéra Babiše o údajném zneužívání slev ostatně v 90‘ ČT24 mírnil i poslanec jeho hnutí ANO, předseda dopravního podvýboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník. „Nerad bych použil slova, že to je zneužití, že by Leo Express schválně nastavoval tak drahé jízdné. On tak tvoří ceny dlouhodobě, ví se to o něm. Cestující jsou na to zvyklí, i pracovníci ministerstva dopravy to věděli, takže to nebylo překvapení nebo snad nedejbože podvodné jednání,“ zdůraznil. Že by někdo po státu vyžadoval tak vysokou kompenzaci, je podle Kolovratníka docela „výjimečná záležitost“.

Populistické rozdávání, trvá na svém opozice Poslanec je zároveň přesvědčen, že je systém slev pro seniory či studenty správný. „Bylo to správné politické rozhodnutí. Jsem o něm hluboce přesvědčen, zapadá vůči seniorům, kterým dlouhodobě dlužíme to, co předchozí vlády zanedbávaly, a toto je jeden z příspěvků, nejen zvyšování důchodů,“ poznamenal. Kritická naopak zůstává opozice. Zejména pravicovým stranám se nelíbí systém slev jako takový ani nynější premiérův zásah. „Mě překvapilo, že teprve teď přišel pan premiér Andrej Babiš s nějakým opatřením. Přišel teprve potom, co se to začalo veřejně objevovat v médiích. My si musíme klást otázku, proč nebyly dopředu nastaveny lepší kontrolní mechanismy, proč to trvalo rok?“ řekl zástupce ODS ve sněmovním hospodářském výboru Vojtěch Munzar. Dodal, že slevy jako takové považuje za „systém plošného, neadresného, populistického rozdávání“.

Slevy ale od počátku čelí kritice nejenom od opozičních politiků, ale i části veřejnosti. Podle prezidenta Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslava Vyky slevy přispěly jen k tomu, že jsou ve špičkách vlaky přeplněné. „Ve špičkových časech lidé nemohou sehnat místenku, do povinně místenkových vlaků ani nemohou nastoupit. Díky tomu buď čekají na spoj, ve kterém pak stojí, nebo musí počkat několik hodin na další volný spoj, který si mohou koupit. To znamená, že tento systém vlastně snižuje flexibilitu cestování ve veřejné dopravě,“ upozornil na jeden z možných dopadů.

Fakta Vyplacené kompenzace za září 2018–srpen 2019 – železniční dopravci: Vyplacené kompenzace za září 2018–srpen 2019 – železniční dopravci: České dráhy: 2 505,6 milionu Kč

RegioJet: 373,2 milionu Kč

Leo Express: 115,7 milionu Kč

GW Train Regio: 24,9 milionu Kč

Arriva vlaky 11,5 milionu Kč

Fakta Vyplacené kompenzace za září 2018–srpen 2019 – autobusoví dopravci: Vyplacené kompenzace za září 2018–srpen 2019 – autobusoví dopravci: Student Agency: 177,4 milionu Kč

Arriva Morava: 143,8 milionu Kč

ČSAD Vsetín: 134,6 milionu Kč

Arriva Střední Čechy: 132,9 milionu Kč

Arriva Východní Čechy: 126,1 milionu Kč