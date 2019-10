Stát od ledna zastropuje jízdné pro výpočet slevy. Dopravci údajně lístky předražovali

„Byly identifikovány případy, že nastavené ceny jízdenek několikanásobně převýšily obvyklé hodnoty. Aby smysl těchto slev zůstal zachován, je potřeba zastropovat cenu jízdenek pro jejich výpočet,“ říká ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

„Uvedená praxe dopravců popírá smysl zavedení slev – přispět na jízdné těm, kteří to potřebují. Nikoliv tedy těm, kteří na cenu nehledí a zaplatí bez problému zlevněnou jízdenku z Prahy do Ostravy za 300 korun, i když mohou jet s jiným dopravcem podstatně levněji,“ poznamenal ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Podle úřadu nebylo možné omezit samotnou výši kompenzací za slevy. Proto nové opatření nastavuje limit na cenu plného jízdného, z něhož se sleva odvozuje. Pokud by tedy cena jízdenky přesáhla nastavený „strop“, sleva proplacená státem by byla nižší než 75 procent.

Levnější jízdné se od 1. září 2018 týká cestujících ve věku od 6 let do 18 let, pro žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a pro cestující starší 65 let. Za první rok, tedy do 31. srpna, vyplatil stát dopravcům 5,6 miliardy korun.