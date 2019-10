Plaga o maturitě: Lépe, když si studenti zvolí matematiku dobrovolně. Musíme zajistit, aby je bavila

Důvody, proč se rozhodl vládě navrhnout zrušení povinnosti maturovat z matematiky, shrnul do tří okruhů: „Za prvé se učivo na školách nestihne pořádně procvičit. Dále chybí ve školách kvalifikovaní učitelé, hlavně matematiky a fyziky. A za třetí jsme se podívali na výsledky za poslední tři roky a zjistili jsme, že úlohy, o kterých se dá říci, že jsou užitečné a postavené na logickém uvažování, měly výrazně nižší úspěšnost než ty, kde studenti vystačili s memorováním.“

Vláda na jeho popud požádala sněmovnu, aby novelu školského zákona projednala co nejdříve. Zda ji poslanci podpoří, ale Plaga nedokázal odhadnout. „Poslanecké kluby jsou v této věci takzvaně štíplé. V každém klubu je ortodoxní zastánce tradiční matematiky a fyziky a v každém klubu jsou také ti, kteří podporují volbu studentů,“ zdůraznil ministr školství.

„Nejde o rušení matematiky jako takové. Jde pouze o zachování volby mezi cizím jazykem a matematikou,“ dodal ministr. O studenty, kteří si matematiku vybírají dobrovolně a ovládají ji, je na pracovním trhu podle Plagy vysoká poptávka; takových studentů by do budoucna mělo podle něj přibývat.

Školy jsou osamělé, musíme učitelům dodat podporu, apeluje Plaga

Vláda se také ve středu shodla na růstu platů učitelů pro příští rok: tarifní složky se mají zvýšit o osm procent, odměny o dvě procenta. „Opravdu si myslím, že tentokrát je školství skutečně prioritou všech stran ve sněmovně. To ve mně vyvolává naději, že vyrovnáme výdaje na pět procent HDP, což je průměr OECD. Nyní je to kolem čtyř procent,“ prohlásil Plaga s tím, že české školství by se postupně mohlo dostat i procento nad průměr.