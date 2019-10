Vláda je proti zavedení povinné maturity z matematiky. Nejdřív musíme zvednout úroveň výuky, řekl Plaga

Návrh na zrušení povinné maturity z matematiky nyní poputuje do sněmovny. Vláda poslance požádala, aby to projednali ve zrychleném řízení. „Je třeba, aby sněmovna zaujala rychlé stanovisko, aby nejistota byla odstraněna,“ zdůraznil Plaga. Podle něho jde o studenty a jejich rodiče.

Autoři novely poukazují na to, že nyní si matematiku mladí vybírají dobrovolně. Kdyby z ní museli maturovat povinně všichni, neúspěšnost by se ještě zvedla, míní autoři novely. Podle nich se proto nejdřív musí změnit výuka matematiky tak, aby ji studenti dokázali používat v praxi.

Od jara 2021 by se podle návrhu novely školského zákona měla také státní maturita omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z jazyků by se měly přesunout ze státní úrovně zpět do škol. Dál by měla zůstat možnost výběru povinné maturity z matematiky, nebo cizího jazyka. Novela počítá podle Plagy také s dvěma úrovněmi obtížnosti zkoušky z matematiky.

Dosud platná norma počítala se zavedením povinné maturity ze tří předmětů, tedy češtiny, cizího jazyka i matematiky, na gymnáziích a lyceích od jara 2021. Ve svém původním návrhu z konce února chtělo ministerstvo posunout tento termín na jaro 2022, kdy měla povinnost začít platit pro většinu ostatních maturitních oborů. V současnosti dělají všichni maturanti státní zkoušku z češtiny a vedle ní si většina vybírá cizí jazyk.

Letos neuspělo přes 15 procent dobrovolných maturantů z matematiky

Maturita se dnes skládá ze společné a profilové části. Společná státní zkouška se dělá z češtiny a buď z cizího jazyka, nebo z matematiky. Většina studentů si volí jazyk. Matematiku si letos na jaře vybrala zhruba pětina maturantů. Neuspělo 15,5 procenta z nich. Bylo to o 6,3 procentního bodu méně než loni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice naopak stoupala.

Z matematiky se píše test, u jazyků jsou ještě slohy a ústní zkoušky. Výsledky se posuzují centrálně. Podle návrhu, který vláda ve středu podpořila, by státní maturita měla od roku 2021 zahrnovat už jen testy. Písemné práce a ústní zkoušku by znovu měla připravit a hodnotit studentova škola a jeho pedagogové, jako je tomu u dalších dvou čí tří maturitních profilových předmětů podle oborů.

Výdaje by se měly podle ministerstva školství po novele snížit asi o 18,66 milionu korun. Resort také očekává, že ubude žádostí o přezkoumání hodnocení písemných prací z češtiny a jazyků.