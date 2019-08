Plaga uvažuje o velkém odkladu maturity z matematiky. Musí se nejprve změnit výuka, říká

Ministr se domnívá, že kdyby z tohoto předmětu museli všichni gymnazisté maturovat na konci školního roku 2020/2021 a ostatní středoškoláci o rok později, nebyli by na to dostatečně připraveni.

Pokud ale ministr školství prosadí svou, nemusí se nadcházející septimáni bát. Místo nich budou mít matematiku povinnou až ti středoškoláci, kteří v září nastoupí do prvních ročníků osmiletých gymnázií – pokud vůbec.

Robert Plaga zatím předložil sněmovně návrh, podle kterého by se zavedení povinné zkoušky z matematiky sjednotilo ve všech školách na rok 2022, pro gymnazisty by tedy šlo o jednoletý odklad. Ve sněmovně ale je i poslanecký návrh, který počítá s úplným zrušením povinné maturity z matematiky. Kabinet o opoziční předloze jednal v červenci a postavil se k ní neutrálně.

Letos na jaře si matematiku zvolila zhruba pětina maturantů a neuspělo 15,5 procenta z nich. Bylo to méně než loni, ovšem v předešlých letech neúspěšnost v matematice stoupala.

Svaz průmyslu a dopravy se zlobí

Svaz průmyslu a dopravy, který o zavedení povinné maturity z matematiky usiloval – s argumentem, že je její znalost důležitá pro další studium na technických oborech – možné odložení povinné zkoušky kritizuje.

„Jsme velmi zklamáni a velmi překvapeni. Od roku 2015 hovoříme o tom, že se musí výuka matematiky změnit, že musí reflektovat každodenní využití matematiky v praxi a rozvoj logického myšlení. Tyto dovednosti je potřeba ověřovat zkouškou,“ uvedla viceprezidentka svazu Milena Jabůrková. Tématem by se podle ní měla zabývat školská tripartita 3. září.

Ministerstvo tak podle ní nyní jen zjistilo, že výuka matematiky nereflektuje současné potřeby a již schválenou zkoušku odložilo. Obává se však, že odklad bude pouze znamenat, že se vše zastaví.

Zrušení, respektive dlouhý odklad povinné maturity z matematiky, se nezamlouvá ani Asociaci ředitelů gymnázií. Naopak by to uvítali zástupci České středoškolské unie, Unie školských asociací CZESHA nebo zemědělských škol. „Je to pro mě nová informace, ale zachování volitelnosti cizího jazyka vedle matematiky bychom samozřejmě uvítali,“ řekl předseda CZESHA Jiří Zajíček.